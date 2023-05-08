Галактионов — о Пиняеве: он планомерно готовится к выходу, не рискуем его состоянием

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о состоянии здоровья полузащитника Сергея Пиняева.

«Сергей планомерно готовится к выходу, не рискуем его состоянием. Нам нужен абсолютно здоровый игрок», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

18-летний Пиняев в конце 2022 года перешёл из самарских «Крыльев Советов» в столичный «Локомотив», в составе которого провёл шесть матчей и забил один мяч. Контракт форварда с железнодорожниками рассчитан до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €7 млн.

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