Агент Изидора: на данный момент неизвестно, останется ли Вилсон в «Локомотиве»

Агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа прокомментировал будущее своего клиента.

«На данный момент неизвестно, останется ли Вилсон в «Локомотиве». Ближе к лету будет ясно, возможен ли его уход», — цитирует Лакруа Sport24.

В нынешнем сезоне 22-летний француз забил шесть мячей и отдал пять результативных передач в 19 матчах за «Локомотив». Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее игрок «Локомотива» Камано заявил, что будет рад получить гражданство России.