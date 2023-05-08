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Итальянский журналист — о Кузяеве: не надо рекомендовать средних игроков в Серию А

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Итальянский журналист Tuttosport Массимо Франки высказался о возможном переходе полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в чемпионат Италии.
Итальянский журналист — о Кузяеве: не надо рекомендовать средних игроков в Серию А
  • РИА Новости

«Кого может заинтересовать Кузяев в чемпионате Италии? Не надо рекомендовать в чемпионат Италии средних игроков. Пять наших клубов сыграют в полуфиналах европейских турниров — что сделал этот футболист, чтобы выступать здесь?» — приводит слова Франки Legalbet.

В текущем сезоне 30-летний хавбек провёл за команду 28 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

Ранее в «Ференцвароше» назвали слухами интерес клуба к Кузяеву.

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