Итальянский журналист — о Кузяеве: не надо рекомендовать средних игроков в Серию А

Итальянский журналист Tuttosport Массимо Франки высказался о возможном переходе полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в чемпионат Италии.

«Кого может заинтересовать Кузяев в чемпионате Италии? Не надо рекомендовать в чемпионат Италии средних игроков. Пять наших клубов сыграют в полуфиналах европейских турниров — что сделал этот футболист, чтобы выступать здесь?» — приводит слова Франки Legalbet.

В текущем сезоне 30-летний хавбек провёл за команду 28 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

Ранее в «Ференцвароше» назвали слухами интерес клуба к Кузяеву.