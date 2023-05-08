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Хирн: поединок Альвареса и Бивола может состояться в сентябре

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Глава Matchroom Boxing, известный британский промоутер Эдди Хирн высказался о возможном реванше между чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом.
Хирн: поединок Альвареса и Бивола может состояться в сентябре
  • Gettyimages.ru

«Канело, очевидно, теперь захочет драться с Дмитрием Биволом. Он назвал его имя на ринге. Посмотрим, сможем ли мы организовать этот бой. Возможно, в сентябре в Вегасе, но Дмитрий должен сам захотеть этого боя», — сказал Хирн iFL TV. 

7 мая Альварес одержал победу над британцем Джоном Райдером в рамках главного поединка вечера в Гвадалахаре (Мексика). Поединок завершился единогласным решением судей — 120:107, 118:109 и 118:109.

Ранее Бивол ответил на вызов Альвареса провести реванш за титул WBA.

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