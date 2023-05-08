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Колосков призвал не принижать вклад Семака в успехи «Зенита»

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что не стоит принижать вклад главного тренера Сергея Семака в чемпионство «Зенита».
Колосков призвал не принижать вклад Семака в успехи «Зенита»
  • Gettyimages.ru

«Большое количество легионеров высокого класса возвышает «Зенит» над соперниками. Понятно, что если из команды убрать семь-восемь иностранцев, то он будет просто средним. Но чем более уникален и талантлив спортсмен, тем более тяжело им управлять. Поэтому я не стал бы принижать роль и заслуги в успехе Сергея Семака», — цитирует Колоскова РИА Новости.

Матч 26-го тура чемпионата России со «Спартаком» в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Семака. Таким образом, сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали сезона-2022/23.

«Зенит» набрал 64 очка и за четыре тура до окончания чемпионата стал недосягаем для ближайших преследователей. На втором месте в турнирной таблице располагается московский ЦСКА (51). Далее идут «Ростов» (50) и «Спартак» (49).

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что Семак может возглавить национальную сборную.

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