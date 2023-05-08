Президент ПБК ЦСКА заявил, что состояние здоровья Шведа улучшается

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин высказался о состоянии защитника Алексея Шведа.

«Состояние его здоровья постепенно улучшается, но пока ему прописан постельный режим и противопоказаны какие-то активности. В данном случае самый лучший лекарь — это покой и время», — цитирует Ватутина РИА Новости.

Он также отметил, что примерные сроки выписки станут известны после майских праздников.

2 мая хулиганы избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице. После драки баскетболиста доставили в больницу, но от госпитализации он отказался. Однако позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Ранее президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что ситуация со Шведом повлияла на моральное состояние его одноклубников.