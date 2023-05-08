«Трактор» подписал контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Антипиным

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга» Виктор Антипин стал хоккеистом «Трактора».

Как сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), соглашение с игроком рассчитано на один сезон.

Антипин является воспитанником магнитогорского хоккея, дебютировал в КХЛ в сезоне-2010/2011 и выступал за «Магнитку» до 2017 года. Хоккеист провёл сезон-2018/2019 в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Баффало Сейбрз», после чего вернулся обратно в магнитогорский клуб. Также Антипин выступал за санкт-петербургский СКА, уфимский «Салават Юлаев» и «Витязь».

Всего на счету защитника 650 матчей в КХЛ, 209 очков (72 шайбы + 137 передач). В НХЛ — 47 матчей, 10 очков.

Ранее нападающий Андрей Чибисов подписал контракт с челябинским «Трактором».