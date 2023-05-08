Спаллетти объявил о продлении контракта с «Наполи»
«Я благодарен руководству за то, что оно активировало опцию продления контракта до 2024 года. Наш директор уже работает над составом и подписанием контрактов на следующий сезон», — цитирует Спаллетти Фабрицио Романо в соцсетях.
4 мая неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» (1:1). «Наполи» набрал 80 очков и досрочно стал чемпионом Италии под руководством Спаллетти. Этот титул команда завоевала впервые с 1990 года.
Ранее Станислав Черчесов назвал главные тренерские качества Спаллетти.