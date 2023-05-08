Спаллетти объявил о продлении контракта с «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти сообщил, что руководство клуба активировало опцию продления контракта.

«Я благодарен руководству за то, что оно активировало опцию продления контракта до 2024 года. Наш директор уже работает над составом и подписанием контрактов на следующий сезон», — цитирует Спаллетти Фабрицио Романо в соцсетях.

4 мая неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» (1:1). «Наполи» набрал 80 очков и досрочно стал чемпионом Италии под руководством Спаллетти. Этот титул команда завоевала впервые с 1990 года.

Ранее Станислав Черчесов назвал главные тренерские качества Спаллетти.