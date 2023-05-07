Черчесов назвал главные тренерские качества Спаллетти

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о наставнике «Наполи» Лучано Спаллетти.

«Человек умеет готовить команды, есть вкус на футболистов. Он требовательный и харизматичный. Просто так чемпионами не становятся. Тем более, в Неаполе — в футбольном городе, но непростом», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

4 мая неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» (1:1). «Наполи» набрал 80 очков и досрочно стал чемпионом Италии под руководством Спаллетти. Этот титул команда завоевала впервые с 1990 года.

Ранее бывший нападающий казанского «Зенита» Максим Канунников высказался о чемпионстве «Наполи» в Серии А.