53 очка Йокича не помогли «Денверу» одолеть «Финикс»
Встреча в Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» завершилась со счётом 129:124.
Самым результативным игроком победителей стал атакующий защитник Девин Букер. На его счету дабл-дабл — 36 очков, шесть подборов и 12 результативных передач.
Центровой гостей Никола Йокич оформил дабл-дабл — 53 очка, четыре подбора и 11 передач.
Таким образом, счёт в серии — 2-2.
Ранее сообщалось, что дабл-дабл Дэвиса помог «Лейкерс» выйти вперёд в серии с «Голден Стэйт».