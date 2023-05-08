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53 очка Йокича не помогли «Денверу» одолеть «Финикс»

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«Финикс Санз» одержал победу над «Денвер Наггетс» в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» завершилась со счётом 129:124.

Самым результативным игроком победителей стал атакующий защитник Девин Букер. На его счету дабл-дабл — 36 очков, шесть подборов и 12 результативных передач.

Центровой гостей Никола Йокич оформил дабл-дабл — 53 очка, четыре подбора и 11 передач.

Таким образом, счёт в серии — 2-2.

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Дэвиса помог «Лейкерс» выйти вперёд в серии с «Голден Стэйт».

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