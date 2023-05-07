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Жуков: вратари стали слабым звеном «Спартака» в текущем сезоне

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Вице-спикер Госдумы Александр Жуков оценил игру голкиперов московского «Спартака» в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.

«Спартак» бился даже в меньшинстве, в целом играл неплохо. Вратари в этом сезоне — слабое место «Спартака», — цитирует Жукова ТАСС.

По его мнению, «Спартак» в матче с «Зенитом» в целом играл очень неплохо.

«Но была грубая ошибка вратаря плюс совершенно необоснованное, ничем не вызванное удаление Дуарте, который в этом сезоне уже столько «Спартаку» напортил, что дальше некуда», — добавил Жуков.

Матч в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Семака. Таким образом, сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали сезона-2022/23.

В самом начале матча после грубой ошибки голкипера «Спартака» Александра Селихова счёт в матче открыл Клаудиньо (13-я минута). 

«Зенит» набрал 64 очка и за четыре тура до окончания чемпионата стал недосягаем для ближайших преследователей. На втором месте в турнирной таблице располагается московский ЦСКА (51). Далее идут «Ростов» (50) и «Спартак» (49).

Ранее Дмитрий Чистяков заявил, что стать чемпионом России в матче со «Спартаком» втройне приятно.

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