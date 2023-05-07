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Семак — о десятом золоте РПЛ: каждое чемпионство разное

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями после очередной победы в чемпионате России по футболу.
Семак — о десятом золоте РПЛ: каждое чемпионство разное
  • РИА Новости

«Каждое чемпионство разное. Мне кажется, привыкнуть к этому невозможно. Режиссура сегодняшнего матча была замечательная, лучше не придумаешь», — цитирует Семака «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что для «Зенита» очень важно сохранить голод к победам.

«Что мы сегодня и показали. Матч складывался сложно для нас, но в совокупности мы заслужили победу. Хотя это была не лучшая наша игра. После забитого мяча мы отдали инициативу. Ответственность давила на ребят, в некоторых моментах мы упрощали игру», — добавил 47-летний специалист.

Матч в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу сине-бело-голубых. Таким образом, «Зенит» досрочно завоевал золотые медали сезона-2022/23. 

«Зенит» набрал 64 очка и за четыре тура до окончания чемпионата стал недосягаем для ближайших преследователей. На втором месте в турнирной таблице располагается московский ЦСКА (51).

Семак является десятикратным чемпионом России: пять раз как игрок (в составе ЦСКА, «Рубина» и «Зенита») и пять раз как тренер («Зенит»).

Ранее сообщалось, что Кукуян не назначил пенальти в матче 26-го тура «Зенит» — «Спартак».

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