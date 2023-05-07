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Дортмундская «Боруссия» забила шесть безответных мячей «Вольфсбургу» в матче Бундеслиги

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Дортмундская «Боруссия» на своём поле нанесла разгромное поражение «Вольфсбургу» в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.
Дортмундская «Боруссия» забила шесть безответных мячей «Вольфсбургу» в матче Бундеслиги
  • Gettyimages.ru

Игра на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершилась со счётом 6:0 в пользу команды Эдина Терзича.

Мячи забили Карим Адейеми (14-я, 59-я минуты), Себастьен Аллер (28-я), Дониэлл Мален (37-я), Джуд Беллингем (54-я, 86-я).

«Боруссия» с 64 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Вольфсбург» (46) располагается на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что «Бавария» обыграла «Вердер», победный мяч забил Лерой Сане.

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