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«Спартак» с пенальти сравнял счёт в матче с «Зенитом» 

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Московский «Спартак» сравнял счёт в матче 26-го тура чемпионата России по футболу с «Зенитом».
«Спартак» с пенальти сравнял счёт в матче с «Зенитом» 
  • Gettyimages.ru

11-метроый удар реализовал Квинси Промес на 86-й минуте.

В составе «Зенита» мячи забили Клаудиньо (13-я минута), Андрей Мостовой (39-я). У красно-белых отличился Кейта Бальде (33-я).

«Спартак» в конце второго тайма остался в меньшинстве после удаления Алексиса Дуарте (76-я).

Счёт в игре стал 2:2 в пользу «Зенита». Матч проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Главный арбитр — Павел Кукуян из Сочи.

«Зенит» в случае победы может досрочно в девятый раз стать чемпионом России.

Ранее сообщалось, что Кукуян не назначил пенальти в матче 26-го тура «Зенит» — «Спартак».

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