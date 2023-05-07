«Торино» и «Монца» сыграли вничью в Серии А

«Торино» и «Монца» сыграли вничью в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.

Игра завершилась со счётом 1:1.

Гол «Торино» на 46-й минуте забил Антонио Санабриа. У гостей на 86-й минуте отличился Джанлука Капрари.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и был заменён на 75-й минуте игры.

«Торино» набрал 46 очков и занимает десятое место в турнирной таблице Серии А. У «Монцы» также 46 очков и девятая позиция.

Ранее сообщалось, что футболист «Монцы» Армандо Иццо получил пять лет тюрьмы по делу о ставках.