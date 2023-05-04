Футболист «Монцы» Иццо получил пять лет тюрьмы по делу о ставках

Суд Неаполя приговорил защитника «Монцы» Армандо Иццо к пяти годам лишения свободы по делу о ставках и организованной преступности.

По информации Football Italia, эпизоды относятся к тому времени, когда он выступал в Серии В. Суд установил, что Иццо являлся посредником в мошеннических схемах, целью которых было повлиять на результаты матчей.

Отмечается, что игрок подаст апелляцию.

Иццо играл за «Авеллино» в Серии В в сезоне-2013/14. В «Монцу» он перешёл на правах аренды из «Торино» в прошлом году.

Ранее сообщалось, что в Италии начато расследование в отношении Жозе Моуринью из-за его высказываний в адрес судьи.