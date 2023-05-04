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ANSA: в Италии начато расследование в отношении Моуринью из-за его высказываний в адрес судьи

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Итальянская федерация футбола (FIGC) приняла решение начать расследование дела в отношении главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью из‑за его высказываний в адрес судьи Даниэле Киффи.
ANSA: в Италии начато расследование в отношении Моуринью из-за его высказываний в адрес судьи
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ANSA, Моуринью сказал, что Киффи был «худшим арбитром в его карьере».

Встреча прошла 3 мая и завершилась со счётом 1:1. В концовке матча красную карточку получил игрок римской команды Зеки Челик.

После 33 туров Серии А «Рома» с 58 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Монца» набрала 45 очков и располагается на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что ПСЖ ведёт переговоры с Моуринью.

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