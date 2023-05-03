Foot Mercato: ПСЖ ведёт переговоры с Моуринью

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может занять аналогичный пост в ПСЖ.

Как сообщает Foot Mercato, руководство ПСЖ общается с Моуринью на предмет сотрудничества.

По информации источника, французский клуб пока не вёл никаких разговоров насчёт специалиста с представителями «Ромы».

Моуринью возглавил «Рому» в июле 2021 года и привёл команду к победе в Лиге конференций УЕФА. В нынешнем сезоне «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. На счету команды 57 очков.

Ранее Кокорин рассказал, чем его впечатлил Моуринью.