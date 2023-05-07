Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Головин побил личный рекорд по системе «гол + пас» в Лиге 1

Короткая ссылка
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин установил личный рекорд по системе «гол + пас» за сезон в Лиге 1.
Головин побил личный рекорд по системе «гол + пас» в Лиге 1
  • Gettyimages.ru

В матче 34-го тура чемпионата Франции с «Анже» россиянин отметился забитым мячом. Для него этот гол стал восьмым с начала сезона. Таким образом, Александр набрал 15 очков по системе «гол + пас» (8 + 7).

Он превзошёл свой лучший результат в Лиге 1, который был установлен в сезоне-2020/2021. Тогда россиянин забил пять голов и отдал девять результативных передач.

Ранее Александр Клюев, агент Александра Головина, дал понять, что российский полузащитник пока не намерен уходить из «Монако».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить