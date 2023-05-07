Головин побил личный рекорд по системе «гол + пас» в Лиге 1

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин установил личный рекорд по системе «гол + пас» за сезон в Лиге 1.

В матче 34-го тура чемпионата Франции с «Анже» россиянин отметился забитым мячом. Для него этот гол стал восьмым с начала сезона. Таким образом, Александр набрал 15 очков по системе «гол + пас» (8 + 7).

Он превзошёл свой лучший результат в Лиге 1, который был установлен в сезоне-2020/2021. Тогда россиянин забил пять голов и отдал девять результативных передач.

Ранее Александр Клюев, агент Александра Головина, дал понять, что российский полузащитник пока не намерен уходить из «Монако».