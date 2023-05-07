Салихова о победе «Зенита» в РПЛ: Карпин не посмел испортить «блекло-голубой» праздник

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата России с «Зенитом».

«Вижу радостные вопли от ветеранов «Спартака», что у команды нет шансов перед «Зенитом». Даже Карпин традиционно проиграл важнейший с точки зрения набора очков матч и не посмел испортить «блекло-голубой» праздник», — цитирует Салихову Metaratings.

Она также добавила, что верит в красно-белых. По её мнению, чемпионский коридор для «Зенита» организуют в Сочи и Оренбурге.

Встреча «Зенит» — «Спартак» пройдёт 7 мая на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 18:00.

В случае победы санкт-петербургский клуб досрочно выиграет чемпионат России.

Ранее сообщалось, что Кубок РПЛ и золотые медали доставлены в Санкт‑Петербург.