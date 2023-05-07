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Черчесов подтвердил интерес «Ференцвароша» к Кузяеву

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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал информацию об интересе команды к полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву.
Черчесов подтвердил интерес «Ференцвароша» к Кузяеву
  • Gettyimages.ru
  • © Laszlo Szirtesi

«Понятно, что, если у такого игрока заканчивается контракт и мы читаем, что им интересуются турецкие клубы, естественно, он и нам может быть интересен. У него в понедельник игра, наберу после неё и узнаю, как у него дела», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, российский наставник был лично заинтересован Кузяевым в венгерском клубе.

В текущем сезоне 30-летний игрок провёл за команду 28 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

Ранее в «Ференцвароше» назвали слухами интерес клуба к Кузяеву.

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