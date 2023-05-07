Игнатьев уверен в победе «Зенита» в матче со «Спартаком»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев высказался о матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Спартак».

«Решается судьба чемпиона. «Зенит» имеет в своём активе большой запас очков и лучше выстроенную игру, которая приносит результат, а также наличие более квалифицированных футболистов. Петербургский клуб добьётся победы», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

Он также отметил, что матч будет трудным и энергозатратным.

Встреча «Зенит» — «Спартак» пройдёт 7 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Игра начнётся в 18:00.

Подопечные Сергея Семака могут досрочно стать чемпионами сезона-2022/23.

Ранее Егор Титов рассказал, за счёт чего «Спартак» может победить «Зенит».