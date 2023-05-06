В сети появилось видео с прыжком Евсеева на стол после победы над «Ростовом»

Пресс-служба «Факела» опубликовала видеоролик из раздевалки воронежского клуба после победы над «Ростовом» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

Главный тренер сине-белых Вадим Евсеев запрыгнул с разбега на стол. Футболисты «Факела» поаплодировали своему наставнику за исполненный акробатический элемент.

«Мы знаем, что вы скучали по этому», — написал под видео представитель пресс-службы.

1 мая стало известно, что Евсеев возглавил «Факел». В первом матче со своей новой командой в рамках 26-го тура РПЛ 47-летний специалист нанёс поражение на выезде «Ростову» (2:0).

«Факел» с 24 очками занимает 13-е место в турнирной таблице. «Ростов» (50) располагается на второй строчке.

Ранее Евсеев со свойственной ему лаконичностью ответил на вопрос о количестве побед над наставником «Ростова» Валерием Карпиным.