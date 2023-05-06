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Евсеев поблагодарил предыдущих тренеров «Факела» за хорошую подготовку команды

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Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев выразил благодарность своим предшественникам за хорошую подготовку футболистов воронежской команды.

«Хочу сказать слова благодарности предыдущим тренерам. У меня такая команда, что никого настраивать не надо. Они сами рвутся в бой, сами хотят выигрывать. Ну, и болельщики им в этом помогают», — цитирует Евсеева «Матч ТВ».

По его словам, если вторая команда чемпионата России «Ростов» не имела моментов у ворот «Факела», то коллектив из Воронежа сыграл хорошо.

Игра в Ростове завершилась со счётом 2:0 в пользу сине-белых. Мячи забили Георгий Гонгадзе (46-я минута), Хызыр Аппаев (74-я).

«Ростов» с 50 очками сохранил второе место в турнирной таблице. «Факел» (24) располагается на 13-й позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (61).

Ранее Евсеев со свойственной ему лаконичностью ответил на вопрос о количестве побед над наставником «Ростова» Валерием Карпиным.

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