Кущенко: «Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС за счёт хорошей защиты
«Защита «Локомотива», казалось, не выдержит темпа, но нет. Была большая ротация, все отрабатывали на обоих концах площадки, и Казань оказалась не готова к такой активной и плотной защите», — цитирует Кущенко ТАСС.
Также, по его мнению, баскетболистам «Локо» удавалось проводить быстрые и эффективные контратаки.
«Это, видимо, отдельная история от тренера, которая и в полуфинале с ЦСКА регулярно проходила», — добавил Кущенко.
«Локомотив-Кубань» одержал победу над УНИКСом (88:76). Счёт в серии стал 1-0. Следующий матч состоится 8 мая в Казани.
Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Зениту» в первом матче серии за третье место в Единой лиге ВТБ.