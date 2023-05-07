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Кущенко: «Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС за счёт хорошей защиты

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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает, что краснодарский «Локомотив-Кубань» нанёс поражение казанскому УНИКСу в первом матче финальной серии за счёт почти идеальной игры в обороне.

«Защита «Локомотива», казалось, не выдержит темпа, но нет. Была большая ротация, все отрабатывали на обоих концах площадки, и Казань оказалась не готова к такой активной и плотной защите», — цитирует Кущенко ТАСС.

Также, по его мнению, баскетболистам «Локо» удавалось проводить быстрые и эффективные контратаки.

«Это, видимо, отдельная история от тренера, которая и в полуфинале с ЦСКА регулярно проходила», — добавил Кущенко.

«Локомотив-Кубань» одержал победу над УНИКСом (88:76). Счёт в серии стал 1-0. Следующий матч состоится 8 мая в Казани.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Зениту» в первом матче серии за третье место в Единой лиге ВТБ.

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