ЦСКА проиграл «Зениту» в первом матче серии за третье место в Единой лиге ВТБ

Московский ЦСКА на своём паркете потерпел поражение в первом матче серии за третье место в плей-офф Единой лиги ВТБ с петербургским «Зенитом».

Игра в столице завершилась со счётом 86:68 в пользу гостей.

Лучшим в составе победителей стал Калеб Хоумсли, который набрал 20 очков. У проигравших 14 очков в активе Антона Астапковича.

Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу «Зенита». Второй матч состоится 7 мая в Москве.

Ранее сообщалось, что баскетболисты ЦСКА выйдут на матч с «Зенитом» в майках в поддержку Алексея Шведа.