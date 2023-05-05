ЦСКА проиграл «Зениту» в первом матче серии за третье место в Единой лиге ВТБ
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Игра в столице завершилась со счётом 86:68 в пользу гостей.
Лучшим в составе победителей стал Калеб Хоумсли, который набрал 20 очков. У проигравших 14 очков в активе Антона Астапковича.
Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу «Зенита». Второй матч состоится 7 мая в Москве.
Ранее сообщалось, что баскетболисты ЦСКА выйдут на матч с «Зенитом» в майках в поддержку Алексея Шведа.