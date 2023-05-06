Савин: «Торпедо» надо было лучше работать по всем направлениям в текущем сезоне

Президент «Торпедо» Ярослав Савин считает, что футболисты и тренерский штаб столичного клуба недостаточно усиленно работали по ходу сезона-2022/23.

«Весь сезон такие результаты, потому что нужно было лучше работать по всем направлениям. Математически шансы на сохранение места в РПЛ остаются, мы будем бороться до последнего», — цитирует Савина ТАСС.

«Торпедо» в матче 26-го тура с разгромным счётом уступило «Ахмату» в «Лужниках» (1:5). Грозненская команда поднялась с 43 очками на пятое место в турнирной таблице. Столичный клуб (13) располагается на 16-й строчке. Чёрно-белые уже не поднимутся выше зоны стыковых матчей.

Ранее Андрей Канчельскис заявил, что в «Торпедо» работают дилетанты.