Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Канчельскис заявил, что в «Торпедо» работают дилетанты

Короткая ссылка
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на поражение «Торпедо» от «Ахмата» в матче 26-го тура чемпионата России.
Канчельскис заявил, что в «Торпедо» работают дилетанты
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Торпедо» рассыпалось. Они заслуженно на последнем месте. Жалко, конечно, ведь команда с именем. Прошлое было хорошее. Надо было взять тренера не из серии Б, а из серии С! Было бы вообще великолепно! В клубе работают дилетанты!» — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Матч на стадионе «Лужники» завершился со счётом 5:1. В составе грозненской команды мячи забили Дарко Тодорович, Мохамед Конате, Владислав Камилов, Заим Диванович и Гамид Агаларов. У «Торпедо» отличился Илья Стефанович.

«Ахмат» занял пятое место в таблице чемпионата России с 43 очками. «Торпедо» расположилось на 16-й строчке и лишило себя шансов на позицию выше зоны стыковых матчей на выбывание.

Ранее экс-президент «Торпедо» Денис Маслов отреагировал на поражение команды от «Ахмата».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить