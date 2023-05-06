Канчельскис заявил, что в «Торпедо» работают дилетанты

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на поражение «Торпедо» от «Ахмата» в матче 26-го тура чемпионата России.

«Торпедо» рассыпалось. Они заслуженно на последнем месте. Жалко, конечно, ведь команда с именем. Прошлое было хорошее. Надо было взять тренера не из серии Б, а из серии С! Было бы вообще великолепно! В клубе работают дилетанты!» — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Матч на стадионе «Лужники» завершился со счётом 5:1. В составе грозненской команды мячи забили Дарко Тодорович, Мохамед Конате, Владислав Камилов, Заим Диванович и Гамид Агаларов. У «Торпедо» отличился Илья Стефанович.

«Ахмат» занял пятое место в таблице чемпионата России с 43 очками. «Торпедо» расположилось на 16-й строчке и лишило себя шансов на позицию выше зоны стыковых матчей на выбывание.

Ранее экс-президент «Торпедо» Денис Маслов отреагировал на поражение команды от «Ахмата».