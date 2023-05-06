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Маслов — о поражении «Торпедо»: может, уже надо что-то поменять на кого-то

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Экс-президент «Торпедо» Денис Маслов отреагировал на поражение команды от «Ахмата» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Наклейки с фамилиями на шкафчики сделали. Баннеры разместили. Завтраки, командные обеды сделали. Атмосферу наладили. Что же им ещё надо на базе в Кратово? Может, уже надо что-то поменять на кого-то», — цитирует Маслова «Спорт-Экспресс».

Матч на стадионе «Лужники» завершился со счётом 5:1. В составе грозненской команды мячи забили Дарко Тодорович, Мохамед Конате, Владислав Камилов, Заим Диванович и Гамид Агаларов. У «Торпедо» отличился Илья Стефанович.

«Ахмат» занял пятое место в таблице чемпионата России с 43 очками. «Торпедо» расположилось на 16-й строчке и лишило себя шансов на позицию выше зоны стыковых матчей на выбывание.

Ранее бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что «Торпедо» не является командой в полном смысле слова, а напоминает набор футболистов.

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