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Курбанов победил Соро и стал обязательным претендентом на чемпионский пояс WBA

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Россиянин Магомед Курбанов нанёс поражение Мишелю Соро из Франции в претендентском поединке Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

27-летний россиянин одержал победу раздельным решением арбитров. Бой в первой средней весовой категории состоял из 12 раундов.

Таким образом, Курбанов стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA.

Бой прошёл на турнире RCC Boxing Promotion в Екатеринбурге.

На счету Курбанова 25 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения.

Ранее россиянин Алексей Егоров заявил, что готов провести поединок со своим соотечественником олимпийским чемпионом по боксу Евгением Тищенко.

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