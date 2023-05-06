Курбанов победил Соро и стал обязательным претендентом на чемпионский пояс WBA
27-летний россиянин одержал победу раздельным решением арбитров. Бой в первой средней весовой категории состоял из 12 раундов.
Таким образом, Курбанов стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA.
Бой прошёл на турнире RCC Boxing Promotion в Екатеринбурге.
На счету Курбанова 25 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения.
Ранее россиянин Алексей Егоров заявил, что готов провести поединок со своим соотечественником олимпийским чемпионом по боксу Евгением Тищенко.