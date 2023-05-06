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«Челси» обыграл «Борнмут» в матче 35-го тура АПЛ

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«Челси» одержал выездную победу над «Борнмутом» в матче 35-го тура чемпионата Англии.
«Челси» обыграл «Борнмут» в матче 35-го тура АПЛ
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Graham Hunt

Встреча на стадионе «Виталити — Дин Корт» завершилась со счётом 3:1.

В составе лондонской команды голами отметились Конор Галлахер, Бенуа Бадьяшиль и Жоау Феликс. У хозяев единственный мяч забил Матиас Винья.

«Челси» набрал 42 очка и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Борнмут» (39 очков) идёт 14-м.

Ранее главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что не хочет быть временным тренером в будущем.

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