Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что не хочет быть временным тренером в будущем.

«Когда я шёл в «Челси», конечно, брался за эту работу с большим сердцем и пониманием того, что я здесь ненадолго. Но на следующем месте не хочу быть временным менеджером», — приводит слова Лэмпарда The Guardian.

Фрэнк Лэмпард в начале апреля стал исполняющим обязанности главного тренера «Челси» после отставки Грэма Поттера.

В текущем сезоне «Челси» находится на 12-й позиции в турнирной таблице АПЛ (39).

Ранее владелец лондонского «Челси» Тодд Боули выразил своё отношение к клубу.