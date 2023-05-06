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Лэмпард заявил, что не хочет быть временным тренером в будущем

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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что не хочет быть временным тренером в будущем.
Лэмпард заявил, что не хочет быть временным тренером в будущем
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Lee - Chelsea FC

«Когда я шёл в «Челси», конечно, брался за эту работу с большим сердцем и пониманием того, что я здесь ненадолго. Но на следующем месте не хочу быть временным менеджером», — приводит слова Лэмпарда The Guardian.

Фрэнк Лэмпард в начале апреля стал исполняющим обязанности главного тренера «Челси» после отставки Грэма Поттера.

В текущем сезоне «Челси» находится на 12-й позиции в турнирной таблице АПЛ (39).

Ранее владелец лондонского «Челси» Тодд Боули выразил своё отношение к клубу.

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