Лэмпард заявил, что не хочет быть временным тренером в будущем
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- © Chris Lee - Chelsea FC
«Когда я шёл в «Челси», конечно, брался за эту работу с большим сердцем и пониманием того, что я здесь ненадолго. Но на следующем месте не хочу быть временным менеджером», — приводит слова Лэмпарда The Guardian.
Фрэнк Лэмпард в начале апреля стал исполняющим обязанности главного тренера «Челси» после отставки Грэма Поттера.
В текущем сезоне «Челси» находится на 12-й позиции в турнирной таблице АПЛ (39).
Ранее владелец лондонского «Челси» Тодд Боули выразил своё отношение к клубу.