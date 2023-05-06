Президент «Урала» Иванов выдвинул свою кандидатуру в правление РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев сообщил, что глава «Урала» Григорий Иванов выдвинул свою кандидатуру в правление организации.

«Григорий Викторович Иванов уже выдвинул свою кандидатуру в правление лиги. Другие клубы — пока нет, но времени ещё много, потому что это будет по итогам сезона формироваться, перед стартом следующего», — цитирует Алаева ТАСС.

26 апреля на общем собрании РПЛ было решено утвердить новое положение о правлении лиги, в которое войдут семь человек, включая президента и исполнительного директора РПЛ. Также любой клуб может выдвинуть своего представителя, состав правления определится закрытым голосованием.

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