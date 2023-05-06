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Президент «Урала» Иванов выдвинул свою кандидатуру в правление РПЛ

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев сообщил, что глава «Урала» Григорий Иванов выдвинул свою кандидатуру в правление организации.
Президент «Урала» Иванов выдвинул свою кандидатуру в правление РПЛ
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«Григорий Викторович Иванов уже выдвинул свою кандидатуру в правление лиги. Другие клубы — пока нет, но времени ещё много, потому что это будет по итогам сезона формироваться, перед стартом следующего», — цитирует Алаева ТАСС. 

26 апреля на общем собрании РПЛ было решено утвердить новое положение о правлении лиги, в которое войдут семь человек, включая президента и исполнительного директора РПЛ. Также любой клуб может выдвинуть своего представителя, состав правления определится закрытым голосованием.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал, каким образом РФС намерен вернуть зрителей на стадионы.

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