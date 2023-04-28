РФС намерен увеличить среднюю посещаемость матчей чемпионата России до 19 тыс. человек

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал, каким образом РФС намерен вернуть зрителей на стадионы.
РФС намерен увеличить среднюю посещаемость матчей чемпионата России до 19 тыс. человек
  • АГН «Москва»

«Мы говорили об увеличении количества людей, которые будут ходить на стадионы, о стоимости билетов. Первая задача — вернуться на показатели посещаемости 2018–2019 годов, где средняя посещаемость составляла около 19 тысяч», — цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

По его словам, в данный момент в Российской премьер-лиге (РПЛ) два клуба «делают максимум средней посещаемости» — это петербургский «Зенит» и воронежский «Факел».

«Мы бы хотели, чтобы и они ещё больше увеличили посещаемость, и все остальные. Я знаю, что это возможно. У нас профессиональные руководители клубов. Они справятся с этой задачей», — заключил Митрофанов.

Средняя посещаемость матчей в РПЛ в сезоне-2022/23 составляет чуть более девяти тысяч человек.

Посещаемость игр чемпионата России сократилась до рекордно низкого уровня после введения карты болельщика. Дело в том, что объединения активных фанатов ряда клубов РПЛ бойкотируют матчи в связи с введением Fan ID.

27 марта стало известно, что президент России Владимир Путин поручил до 1 мая упростить использование систем идентификации футбольных болельщиков.

Ранее Александр Алаев заявил, что стыковые матчи за право сыграть в РПЛ пройдут без карты болельщика.

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