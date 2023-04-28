РФС намерен увеличить среднюю посещаемость матчей чемпионата России до 19 тыс. человек

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал, каким образом РФС намерен вернуть зрителей на стадионы.

«Мы говорили об увеличении количества людей, которые будут ходить на стадионы, о стоимости билетов. Первая задача — вернуться на показатели посещаемости 2018–2019 годов, где средняя посещаемость составляла около 19 тысяч», — цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

По его словам, в данный момент в Российской премьер-лиге (РПЛ) два клуба «делают максимум средней посещаемости» — это петербургский «Зенит» и воронежский «Факел».

«Мы бы хотели, чтобы и они ещё больше увеличили посещаемость, и все остальные. Я знаю, что это возможно. У нас профессиональные руководители клубов. Они справятся с этой задачей», — заключил Митрофанов.

Средняя посещаемость матчей в РПЛ в сезоне-2022/23 составляет чуть более девяти тысяч человек.

Посещаемость игр чемпионата России сократилась до рекордно низкого уровня после введения карты болельщика. Дело в том, что объединения активных фанатов ряда клубов РПЛ бойкотируют матчи в связи с введением Fan ID.

27 марта стало известно, что президент России Владимир Путин поручил до 1 мая упростить использование систем идентификации футбольных болельщиков.

Ранее Александр Алаев заявил, что стыковые матчи за право сыграть в РПЛ пройдут без карты болельщика.