Алаев: стыковые матчи за право сыграть в РПЛ пройдут без карты болельщика

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев рассказал о ситуации с картой болельщика (Fan ID) на стыковых матчах за право сыграть в РПЛ в сезоне-2023/24.

«Карта болельщика не распространяется на стыковые матчи, поскольку это отдельное соревнование», — цитирует Алаева ТАСС.

При этом он подчеркнул, что клубы, которые будут играть в стыковых матчах, должны иметь данную работающую систему на своих стадионах, которая согласована со всеми органами.

«Мы это неоднократно обсуждали и с ФНЛ, и с Министерством спорта», — добавил Алаев.

В стыковых матчах сыграют команды РПЛ, занявшие 13-е и 14-е места по итогам сезона. После 24 туров чемпионата России на последних местах в турнирной таблице располагаются «Пари НН» (25 очков), «Факел» (18), «Химки» (17), «Торпедо» (13).

Ранее Алаев заявил, что РФС выступает за возвращение пива на стадионы.