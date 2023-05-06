Железняков о Бойковой и Козловском: не могу оценивать, пока они не начали кататься у нас

Хореограф Алексей Железняков, работающий с группой Этери Тутберидзе, высказался об уходе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в группу заслуженного тренера России.

«Я не могу оценивать перспективы пары, пока они не начали кататься у нас, время покажет. Нельзя что‑то оценивать, пока не видел. Имею в виду — у нас на тренировках», — цитирует Железнякова «Матч ТВ».

О переходе Бойковой и Козловского из группы Тамары Москвиной к Тутберидзе стало известно 6 мая. Под руководством Тамары Москвиной фигуристы стали двукратными чемпионами России, чемпионами Европы и призёрами чемпионата мира.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Бойкова и Козловский не выдержали конкуренции в группе Москвиной.