Дилэйни: главный тренер «Арсенала» Артета получит €170 млн на летние трансферы

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета получит финансовую поддержку от руководства команды для усиления состава.

По информации журналиста Мигеля Дилэйни, главной трансферной целью клуба является полузащитник «Вест Хэм» Деклан Райс, а также поиск нового защитника.

«Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) с 78 очками за 34 матча. Первое место занимает «Манчестер Сити» с 79 очками.

В сезоне-2023/24 «Арсенал» впервые сыграет в Лиге чемпионов с сезона-2016/17.

Ранее сообщалось, что нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может сменить клуб в летнее трансферное окно.