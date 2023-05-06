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Дилэйни: главный тренер «Арсенала» Артета получит €170 млн на летние трансферы

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета получит финансовую поддержку от руководства команды для усиления состава.
Дилэйни: главный тренер «Арсенала» Артета получит €170 млн на летние трансферы
  • AP
  • © Kin Cheung

По информации журналиста Мигеля Дилэйни, главной трансферной целью клуба является полузащитник «Вест Хэм» Деклан Райс, а также поиск нового защитника. 

«Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) с 78 очками за 34 матча. Первое место занимает «Манчестер Сити» с 79 очками.

В сезоне-2023/24 «Арсенал» впервые сыграет в Лиге чемпионов с сезона-2016/17.

Ранее сообщалось, что нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может сменить клуб в летнее трансферное окно.

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