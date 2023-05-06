Павлюченко: в РПЛ нет команды, которая могла бы по уровню игры приблизиться к «Зениту»

Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко заявил, что «Зенит» на две головы сильнее своих конкурентов по Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Чемпион был известен уже в зимнюю паузу. Интрига больше искусственно создавалась, нежели реально держала в напряжении. В РПЛ нет команды, которая могла по уровню игры приблизиться к «Зениту», они на две головы сильнее своих конкурентов», — цитирует Павлюченко «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт 7 мая на стадионе «Газпром Арена». Игра начнётся в 18:00. Петербургская команда может досрочно стать чемпионом сезона-2022/23.

В таблице чемпионата России лидирует «Зенит» с 61 очком, на втором месте «Ростов» с 50 очками, «Спартак» расположился на третьем (49), ЦСКА — на четвёртом (48), «Локомотив» — на десятом (32).

Ранее Павлюченко поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».