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Павлюченко: в РПЛ нет команды, которая могла бы по уровню игры приблизиться к «Зениту»

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Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко заявил, что «Зенит» на две головы сильнее своих конкурентов по Российской премьер-лиге (РПЛ).
Павлюченко: в РПЛ нет команды, которая могла бы по уровню игры приблизиться к «Зениту»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Чемпион был известен уже в зимнюю паузу. Интрига больше искусственно создавалась, нежели реально держала в напряжении. В РПЛ нет команды, которая могла по уровню игры приблизиться к «Зениту», они на две головы сильнее своих конкурентов», — цитирует Павлюченко «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт 7 мая на стадионе «Газпром Арена». Игра начнётся в 18:00. Петербургская команда может досрочно стать чемпионом сезона-2022/23.

В таблице чемпионата России лидирует «Зенит» с 61 очком, на втором месте «Ростов» с 50 очками, «Спартак» расположился на третьем (49), ЦСКА — на четвёртом (48), «Локомотив» — на десятом (32).

Ранее Павлюченко поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

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