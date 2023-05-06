Медина оценил шансы ЦСКА занять второе место в РПЛ
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«В чемпионате мы находимся близко ко второму месту, продолжаем бороться за него. Нам по силам это», — приводит слова Медины «Матч ТВ».
В текущем сезоне ЦСКА набрал 48 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.
Лидирует в таблице «Зенит» (61). На втором месте «Ростов» (50). Замыкает тройку «Спартак» (49).
Ранее сообщалось, что Владимира Федотова признали лучшим тренером РПЛ в апреле.