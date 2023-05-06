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Медина оценил шансы ЦСКА занять второе место в РПЛ

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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина считает, что команда способна занять второе место в чемпионате России по итогам сезона-2022/23.
Медина оценил шансы ЦСКА занять второе место в РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«В чемпионате мы находимся близко ко второму месту, продолжаем бороться за него. Нам по силам это», — приводит слова Медины «Матч ТВ».

В текущем сезоне ЦСКА набрал 48 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.

Лидирует в таблице «Зенит» (61). На втором месте «Ростов» (50). Замыкает тройку «Спартак» (49).

Ранее сообщалось, что Владимира Федотова признали лучшим тренером РПЛ в апреле.

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