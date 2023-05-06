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Бывший футболист «Зенита» Халк купил самолёт

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Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» Халк купил самолёт.
Бывший футболист «Зенита» Халк купил самолёт
  • globallookpress.com
  • © Photoagency Interpress

Об этом сообщает Globo.

По информации источника, нападающий «Атлетико Минейро» купил самолёт Hawker 400XP PS-HLK. Отмечается, что его стоимость составляет 40 млн реалов.

Халк выступал за российский клуб с 2012 по 2016 год. Он сыграл за сине-бело-голубых 148 матчей, отметившись 76 голами и 60 голевыми передачами. В составе команды он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что Халк согласовал контракт с «Адана Демирспор».

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