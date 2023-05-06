Бывший футболист «Зенита» Халк купил самолёт

Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» Халк купил самолёт.

Об этом сообщает Globo.

По информации источника, нападающий «Атлетико Минейро» купил самолёт Hawker 400XP PS-HLK. Отмечается, что его стоимость составляет 40 млн реалов.

Халк выступал за российский клуб с 2012 по 2016 год. Он сыграл за сине-бело-голубых 148 матчей, отметившись 76 голами и 60 голевыми передачами. В составе команды он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что Халк согласовал контракт с «Адана Демирспор».