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Козловский: мы расстались с Москвиной на очень хорошей ноте

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Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, рассказал о причинах ухода от тренера Тамары Москвиной в группу Этери Тутберидзе.
Козловский: мы расстались с Москвиной на очень хорошей ноте
  • globallookpress.com

«С Тамарой Николаевной мы начали свою парную карьеру и проработали семь лет, однако на данном этапе карьеры нам необходимы изменения для дальнейшего роста и развития», — приводит ТАСС слова Козловского.

Фигурист заявил, что они расстались с тренером на хорошей ноте.

«Мы не скрывали наших намерений от Тамары Николаевны и расстались на очень хорошей ноте. Мы у неё завоевали все награды в парной дисциплине и с глубоким уважением относимся к тому опыту, который она нам дала», — подытожил он.

Под руководством Москвиной пара стала двукратными чемпионами России, чемпионами Европы и призёрами чемпионата мира.

Ранее исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе прокомментировал уход  Бойковой и Козловского к Тутберидзе.

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