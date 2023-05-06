Козловский: мы расстались с Москвиной на очень хорошей ноте

Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, рассказал о причинах ухода от тренера Тамары Москвиной в группу Этери Тутберидзе.

«С Тамарой Николаевной мы начали свою парную карьеру и проработали семь лет, однако на данном этапе карьеры нам необходимы изменения для дальнейшего роста и развития», — приводит ТАСС слова Козловского.

Фигурист заявил, что они расстались с тренером на хорошей ноте.

«Мы не скрывали наших намерений от Тамары Николаевны и расстались на очень хорошей ноте. Мы у неё завоевали все награды в парной дисциплине и с глубоким уважением относимся к тому опыту, который она нам дала», — подытожил он.

Под руководством Москвиной пара стала двукратными чемпионами России, чемпионами Европы и призёрами чемпионата мира.

Ранее исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе прокомментировал уход Бойковой и Козловского к Тутберидзе.