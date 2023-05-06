Ферстаппен выиграл вторую свободную практику Гран-при Майами «Формулы-1»
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25-летний голландец прошёл свой лучший круг за 1 минуту 27,930 секунды.
Второй результат показал испанский гонщик Ferrari Карлос Сайнс (+0,385), третье — его однокомандник Шарль Леклер из Монако (+0,468).
Третья свободная практика и квалификация пройдут в субботу, 6 мая. Сама гонка состоится 7-го числа.
Напомним, что в прошлом сезоне победу на Гран-при Майами одержал Ферстаппен.
Ранее Ферстаппен раскритиковал новый формат спринтов «Формулы-1».