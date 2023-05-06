Ферстаппен выиграл вторую свободную практику Гран-при Майами «Формулы-1»

Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время по итогам второй сессии свободных заездов пятого этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Майами.

25-летний голландец прошёл свой лучший круг за 1 минуту 27,930 секунды.

Второй результат показал испанский гонщик Ferrari Карлос Сайнс (+0,385), третье — его однокомандник Шарль Леклер из Монако (+0,468).

Третья свободная практика и квалификация пройдут в субботу, 6 мая. Сама гонка состоится 7-го числа.

Напомним, что в прошлом сезоне победу на Гран-при Майами одержал Ферстаппен.

Ранее Ферстаппен раскритиковал новый формат спринтов «Формулы-1».