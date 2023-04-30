Ферстаппен раскритиковал новый формат спринтов «Формулы-1»

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Пилот Red Bull Макс Ферстаппен раскритиковал новый формат спринтов «Формулы-1».
Ферстаппен раскритиковал новый формат спринтов «Формулы-1»
  • Gettyimages.ru

«Просто отмените всё это. Думаю, важнее вернуться к тому, что у нас было, и убедиться, что каждая команда может бороться за победу», — приводит слова Ферстаппена The Race.

Он также добавил, что предпочитает одну квалификацию, где гонщики выкладываются по максимуму. По его мнению, спринт стал больше напоминать азартные игры, а не настоящие гонки.

Ферстаппен стал третьим по итогам спринтерской гонки на Гран-при Азербайджана. Победил его напарник по команде Серхио Перес.

Ранее Ферстаппен отчитал гонщика Mercedes за столкновение в спринте.

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