Ферстаппен — Расселу: в следующий раз жди того же, придурок
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Во время заезда между спортсменами произошёл контакт. Рассел заявил, что у него не было держака.
«У нас у всех не было держака. Мы все должны оставлять больше места. В следующий раз ожидай того же. Придурок!» — ответил Ферстаппен.
Пилот Red Bull Серхио Перес стал победителем. Вторым финишировал гонщик Ferrari Шарль Леклер с отставанием 4,463 секунды. Третий — Макс Ферстаппен (+5,065).
Ранее сообщалось, что Леклер выиграл квалификацию к спринту на Гран-при Азербайджана.