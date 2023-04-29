Ферстаппен — Расселу: в следующий раз жди того же, придурок

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Пилот Red Bull Макс Ферстаппен отчитал гонщика Mercedes за столкновение в спринте в рамках Гран-при Азербайджана «Формулы-1».
Ферстаппен — Расселу: в следующий раз жди того же, придурок
  • AP
  • © Darko Bandic

Во время заезда между спортсменами произошёл контакт. Рассел заявил, что у него не было держака.

«У нас у всех не было держака. Мы все должны оставлять больше места. В следующий раз ожидай того же. Придурок!» — ответил Ферстаппен.

Пилот Red Bull Серхио Перес стал победителем. Вторым финишировал гонщик Ferrari Шарль Леклер с отставанием 4,463 секунды. Третий — Макс Ферстаппен (+5,065).

Ранее сообщалось, что Леклер выиграл квалификацию к спринту на Гран-при Азербайджана.

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