Ферстаппен — Расселу: в следующий раз жди того же, придурок

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен отчитал гонщика Mercedes за столкновение в спринте в рамках Гран-при Азербайджана «Формулы-1».

Во время заезда между спортсменами произошёл контакт. Рассел заявил, что у него не было держака.

«У нас у всех не было держака. Мы все должны оставлять больше места. В следующий раз ожидай того же. Придурок!» — ответил Ферстаппен.

Пилот Red Bull Серхио Перес стал победителем. Вторым финишировал гонщик Ferrari Шарль Леклер с отставанием 4,463 секунды. Третий — Макс Ферстаппен (+5,065).

Ранее сообщалось, что Леклер выиграл квалификацию к спринту на Гран-при Азербайджана.