Хавбек ЦСКА Карраскаль — лучший дриблёр в мире
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Согласно исследованию, полузащитник столичного ЦСКА Хорхе Карраскаль стал лучшим дриблёром планеты.
24-летний колумбиец в чемпионате России сезона-2022/23 в 22 матчах (16 в основе) забил шесть мячей и сделал один результативный пас.
В рейтинге учитывались такие показатели, как регулярность обводок, процент успешного дриблинга и специальный индекс спортивного уровня партнёров и соперников.
ЦСКА с 48 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (61).
Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд установил новый рекорд чемпионата Англии по голам за сезон.