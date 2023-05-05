Хавбек ЦСКА Карраскаль — лучший дриблёр в мире

CIES Football Observatory опубликовал список лучших дриблёров мира среди футболистов старше 23 лет.

Согласно исследованию, полузащитник столичного ЦСКА Хорхе Карраскаль стал лучшим дриблёром планеты.

24-летний колумбиец в чемпионате России сезона-2022/23 в 22 матчах (16 в основе) забил шесть мячей и сделал один результативный пас.

В рейтинге учитывались такие показатели, как регулярность обводок, процент успешного дриблинга и специальный индекс спортивного уровня партнёров и соперников.

ЦСКА с 48 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (61).

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд установил новый рекорд чемпионата Англии по голам за сезон.