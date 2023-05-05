Канчельскис: в матче со «Спартаком» «Зенит» приложит все усилия, чтобы стать чемпионом

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о матче 26-го тура чемпионата России с участием «Зенита» и «Спартака».

«Никто ничего пока противопоставить «Зениту» не может. Ни «Спартак», ни другая любая команда. «Зениту» будет приятно вдвойне, если они обыграют «Спартак» и станут чемпионами. «Зенит» постарается оформить чемпионство дома. Они приложат все усилия, чтобы стать чемпионами 7 мая», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

«Зенит» 7 мая примет «Спартак» на «Газпром Арене», начало игры — в 18:00 мск.

В таблице чемпионата России лидирует «Зенит» с 61 очком, на втором месте — «Ростов» (50), «Спартак» расположился на третьем (49).

Ранее Канчельскис высказался о перспективах нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в Российской премьер-лиге (РПЛ).