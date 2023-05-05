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Онопко рассказал, кто будет руководить «Ростовом» в матче с «Факелом»

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Тренер «Ростова» Виктор Онопко высказался об изменениях в тренерском штабе накануне матча 26-го тура с «Факелом».

«Командой будет руководить тренерский штаб. Кафанов, Осипов и я. Будем втроём», — приводит слова Онопко «Спорт-Экспресс».

30 апреля «Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Ростовом». Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 1:1. На матче работала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. После финального свистка главный тренер ростовского клуба Валерий Карпин был удалён.

Таким образом, он пропустит матч 26-го тура с «Факелом», который состоится 6 мая. Начало — 19:00 мск.

Ранее Онопко рассказал, как меняется его характер во время футбольных матчей.

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