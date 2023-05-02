Тренер «Ростова» Онопко: если меня тронули на улице или в метро, то я отвечу — дам сдачи

Тренер «Ростова» Виктор Онопко рассказал, как меняется его характер во время футбольных матчей.

«На поле я один, вне поля — другой. У меня это с детства заложено. Я себя даже не настраиваю на такой агрессивный стиль, просто выхожу на поле, а это уже в крови. Всегда выхожу побеждать. Если меня тронули на улице или в метро, то я отвечу — дам сдачи. Так воспитывают во дворах», — цитирует Онопко Sport24.

30 апреля «Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Ростовом». Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 1:1. На матче работала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. После финального свистка Онопко, накинувшись на судью, активно предъявлял ему претензии.

Ранее Онопко рассказал, почему накинулся на главного арбитра после матча 25-го тура чемпионата России по футболу с московским «Спартаком».