Тренер «Ростова» Онопко: если меня тронули на улице или в метро, то я отвечу — дам сдачи

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Тренер «Ростова» Виктор Онопко рассказал, как меняется его характер во время футбольных матчей.
Тренер «Ростова» Онопко: если меня тронули на улице или в метро, то я отвечу — дам сдачи
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«На поле я один, вне поля — другой. У меня это с детства заложено. Я себя даже не настраиваю на такой агрессивный стиль, просто выхожу на поле, а это уже в крови. Всегда выхожу побеждать. Если меня тронули на улице или в метро, то я отвечу — дам сдачи. Так воспитывают во дворах», — цитирует Онопко Sport24.

30 апреля «Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Ростовом». Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 1:1. На матче работала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. После финального свистка Онопко, накинувшись на судью, активно предъявлял ему претензии. 

Ранее Онопко рассказал, почему накинулся на главного арбитра после матча 25-го тура чемпионата России по футболу с московским «Спартаком».

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