Онопко — об инциденте на матче со «Спартаком»: хотел обсудить с арбитром спорные моменты

Тренер «Ростова» Виктор Онопко рассказал, почему накинулся на главного арбитра после матча 25-го тура чемпионата России по футболу с московским «Спартаком».

«Мне хотелось узнать, почему так трактовались определённые эпизоды. Хотелось объяснений, поэтому вёл себя эмоционально. Если кого-то обидел, то извиняюсь. Я всегда буду защищать свою команду и своих футболистов», — цитирует Онопко «Матч ТВ».

Вместе с тем ассистент Валерия Карпина признался, что ему не удалось получить ответы на свои вопросы.

«Надеюсь, скоро будет проведён судейский семинар, который проводится каждый год. Будем обсуждать, общаться — только так можно прийти к общему знаменателю», — добавил Онопко.

«Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Ростовом». Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 1:1. На матче работала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. После финального свистка Онопко активно предъявлял ему претензии.

«Спартак» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Ростов» (50) располагается на второй строчке. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (61).

Команда Валерия Карпина в матче 26-го тура 6 мая примет воронежский «Факел».

Ранее Руслан Нигматуллин заявил, что «Спартак» отскочил в матче с «Ростовом».