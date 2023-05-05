L'Équipe: 14 игроков включены в трансферный шорт-лист ПСЖ

Стал известен расширенный список футболистов, которыми интересуется «Пари Сен-Жермен».

По информации L'Équipe, в список вошли 14 игроков, которыми интересуются в Париже. Французский клуб ищет футболистов по четырём профилям: центральный защитник, полузащитник, атакующий правый вингер и центральный нападающий.

В шорт-листе числятся Эмерик Лапорт, Лукас Эрнандес, Эван Н'Дике, Фикайо Томори, Ману Коне, Кефрен Тюрам, Юссуф Фофана, Ибраим Сангаре, Виктор Осимхен и Рандаль Коло Муани.

ПСЖ с 75 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Ранее сообщалось, что Мбаппе будет капитаном ПСЖ со следующего сезона.